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Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir

Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği, havacılık şirketlerinin sosyal mesafeyi korumak için yolcu sayısını azaltmasının bilet fiyatlarını yüzde 50 oranında artırabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
11.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:05

Koronavirüs salgınının vurduğu sektörlerden biri olan havacılık sektörü, uçuşlara yeniden başlamanın formülünü arıyor. Uçakta sosyal mesafenin korunması ve uçuştan önce ateş ölçülmesi gibi bazı önlemlerin alınması planlanıyor. Ancak sosyal mesafenin korunması için yolcu sayısının azaltılmasının bilet fiyatlarını artırması bekleniyor. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği (IATA) uçaklarda boş koltuk bırakmanın bilet fiyatlarını ciddi oranda artıracağını uyarısında bulundu.

"BİLET FİYATLARININ YÜZDE 43 İLE 54 ARTMASI GEREKİR"

IATA'dan yapılan açıklamada "Sektörün ortalama kar eşiği yük faktörü yüzde 77. Sosyal mesafe önlemleriyle maksimum yük faktörü yüzde 62'ye düşecek. Bu da birim maliyetlerinde keskin artışa neden olur. Hava yolu şirketlerinin sadece kar eşiğini yakalaması için bile 2019 yılına göre bilet ücretlerinin bölgeden bölgeye yüzde 43 ila 54 artması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

"BU KOŞULLARDA PARA KAZANABİLECEK HAVA YOLU YOK"

IATA Genel Direktörü Alezandre de Juniac ise CNN'e yaptığı açıklamada "Bu koşullar altında uçabilecek ve bu uçuşlardan para kazanabilecek hiçbir hava yolu yok" dedi.

Boş koltuk uygulaması uçak tiplerine göre doluluğu yüzde 30-50 oranında düşürebiliyor.

Ekonomi Manşet

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