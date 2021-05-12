ULUSKON, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını kınadı
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ULUSKON, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını kınadı

ULUSKON, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını kınadı. Başkan Atasoy, yayınladığı kınama bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası toplumun harekete geçmesi için çağrıda bulunuyoruz"

"İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

"UCM'nin görevini yerine getirmesini talep ediyoruz"

Birleşmiş Milletler'in yıkım ve tahliyelerin durdurulması ve kutsal mekanların korunması çağrısına tam destek veriyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, UCM'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz.

ULUSKON olarak her zaman Filistin'in haklı davasını savunacağız ve hak gaspı karşısında tepki vereceğiz. Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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