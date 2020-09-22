Uludağ'ın tek elden yönetimi için "Alan Başkanlığı" kurulacak - BURSA Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın tek elden "Alan Başkanlığı" sistemiyle yönetilmesi için gerekli adımlar atılıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın tek elden "Alan Başkanlığı" sistemiyle yönetilmesi için gerekli adımlar atılıyor.

Uludağ'da bir otelde düzenlenen ilk toplantıda milletvekilleri ve turizm paydaşları, bölgeye ilişkin sorun, ihtiyaç ve çözüm önerilerini, Alan Başkanlığı ile ilgili görüşlerini anlattı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, toplantıda, Alan Başkanlığının, herkesin üzerinde mutabakat sağladığı güzel bir fikir olarak hayata geçirilmesinin son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Uludağ'ın bu güçlü değerinin gerçek potansiyeline kavuşması, sadece kış mevsiminde değil, 12 ay boyunca çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak bir niteliğe kavuşması için yapılacak çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Neşe Çıldık da Uludağ'da 6-7 kurumun söz hakkı olduğu için gelen talepler doğrultusunda tek elden tüm alanlara müdahalenin söz konusu olmadığını anlattı.

Bölge için en yararlı çözümün ortaya konulması amacıyla yürüttükleri çalışmanın sonuçlarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ileteceklerini dile getiren Çıldık, şöyle konuştu:

"Birlikte gidilirse sorunsuzca çıkar ve herkesten fikir alarak kanunu oluştururuz. Fikirlerinizi alıp çalışmak istiyoruz. Burada orman, doğal sitler, milli parklar, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli alanlar var. İlk önce Alan Başkanlığının sınırlarını belirleyeceğiz. Belki sınırları biraz daha genişletebiliriz. Burayı uluslararası düzeyde bir yer yapmamız lazım. Sonra bir alan yönetimi yapacağız. Alan Başkanlığı, daha çok planla ilgili bir konu. Buranın plan açısından yönetimi, işletilmesi, tanıtılması söz konusu. Planların onaylanması, desteklenmesi ve yönetilmesiyle ilgili bir şey. Tahsisler devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tahsis yaparsa Bakanlıktan, milli park tahsisleri Milli Parklar üzerinden devam edecek ama belki Milli Parklarla ilgili bir anlaşmaya varırsak tahsislerin Kültür ve Turizm Bakanlığına devri söz konusu olabilir. Bir komisyon oluşturacağız. Komisyonda Bakanlık temsilcisi, Milli Parklar, Çevre ve Şehircilik, belediye temsilcisi olacak. Danışma Kurulu da oluşturulabilir."

"Uludağ'ı Avrupa düzeyinde yarışacak hale getirecek bir çalışmanın başlangıcı"

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı da Alan Başkanlığı ile ilgili ilk toplantıyı gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM'de yeni yasama yılının başlamasıyla Uludağ Alan Başkanlığı konusunun Meclis'e taşınacağını, kasımda kanunun çıkmasını beklediklerini aktaran Yazıcı, "Alan Başkanlığı, Uludağ'ın gelişiminin, problemlerinin çözümlerinin, Bursa'da, Uludağ'ı bilen, yatırımları burada olan insanlarla beraber Valilik, Belediye ve bütün turizm paydaşlarının içinde bulunduğu bir yönetim kurulu, danışma kurulu ile gerçekleşeceği bir yapı olacak." dedi.

Yazıcı, Alan Başkanlığını, Uludağ'ın değerlerinin korunacağı, yatırımların daha doğru planlanarak yapılacağı, Uludağ'ı Avrupa düzeyinde yarışacak hale getirecek bir çalışmanın başlangıcı olarak gördüklerine dikkati çekti.

Alan Başkanlığını, Uludağ için bir çözüm yolu olarak düşündüklerini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Uludağ'ın gelişimi Alan Başkanlığı ile tamamlanacak ve pandemi sonrası artacağına inandığımız potansiyele Uludağ, bu çalışmalar sonunda hazır olacaktır. Uludağ'daki kayakçılarla günübirlikçilerin yaşam alanlarının karıştığını görüyoruz. Günübirlikçilere daha doğru hizmet verebilmek, kayakçılara daha doğru alanlar açabilmek için Alan Başkanlığı ayrı ayrı çalışmalar yapacak. Bu şekilde planlandıktan sonra ekonomiye ve turizme çok büyük katkılarının gelişerek devam edeceğini hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar