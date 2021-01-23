Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor

23.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:08
Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestr yoğunluğu yaşanıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestr yoğunluğu yaşanıyor.

Otellerde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Uludağ'da, güneşli havanın da etkisiyle pistiler doldu.

Yarı yıl tatilinde daha fazla ilgi gören "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde, yerli ve yabancı tatilciler karın keyfini yaşıyor.

Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle vakit geçirebiliyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, otellerin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 57 santimetre ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 2 derece olduğu Uludağ'da, bugün ve yarın kar yağışı beklenmiyor.

Öte yandan Jandarma ekipleri, Yiğit Alan ve Milli Parklar'da zirve bölgesine gitmek isteyenleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle belge kontrolü de yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Zeytinyağı Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 15:21:08. #1.16#
title