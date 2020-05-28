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"Ultraviyole ışık teknolojisi kapalı alanlarda etkili"

Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın, ultraviyole ışık teknolojisinin (UVC) kapalı alanlarda havanın temizlenmesinde oldukça başarılı sonuçlara ulaştığına dikkat çekti.

28.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:48

Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın, ultraviyole ışık teknolojisinin (UVC) kapalı alanlarda havanın temizlenmesinde oldukça başarılı sonuçlara ulaştığına dikkat çekti.

Aydın, yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC teknolojisine 2 milyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını söyledi.

Aydın'ın verdiği bilgilere göre, aynı zamanda kültür-sanat etkinliklerinin de yer aldığı Zorlu Center, maske zorunluluğu, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarıyla birlikte, UVC uygulamasını devreye alıyor. Buna göre, uygulandığı ortamdaki mikroorganizmaları yok eden UVC teknolojisinin uygulanmasıyla, taze hava ile de gelmesi muhtemel bakteri ve virüslerin yok edilerek, hava kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Aydın, normalleşme süreciyle birlikte, Zorlu Center'ın tüm alanlarında birçok yeni önlem aldıklarını belirterek, "Kapalı alanlarımızda, İçişleri Bakanlığımızın yeni dönem için getirdiği kurallar içerisinde yer alan, AVM havalandırmalarında yüzde 100 taze hava dolaşımını uyguluyoruz. Salgın ile birlikte artan hassasiyetlerimizi de düşünerek, UVC teknolojisini tüm klima santrallerimizde uygulayarak, hava kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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