Ülkü Ocaklarından bin aileye ramazan desteği
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Ülkü Ocaklarından bin aileye ramazan desteği

Ülkü Ocaklarından bin aileye ramazan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ülkü Ocakları ramazan boyunca bin aileye ulaştı.

Ülkü Ocakları ramazan boyunca bin aileye ulaştı.

Erzurum Ülkü Ocaklarının Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı yardım kolileri 1000'i buldu. Büyük bir özveriyle taçlandırılan yardım kampanyasına öncülük eden Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Gökçen, "Ramazan ayını alnımızın akıyla geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gıda yardım kampanyası düzenleyen Erzurum Ülkü Ocakları, kampanya çerçevesinde toplanan yardımlarla ihtiyaç sahibi aileler için ramazan ayı boyunca 1000 gıda kolisi desteğinde bulundu.

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçen öncülüğünde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında yardım kampanyası için titizlikle çalışan Ülkü Ocakları toplamda 1000 ( bin ) aileye ulaşarak farkını ortaya koydu.

Ülkü Ocakları, hazırladıkları gıda kolilerini, ihtiyaç sahibi olduğunu belirledikleri ailelerin kapılarının önlerine bıraktı. Alan el ile veren elin birbirini görmemesine büyük özen gösterilen yardım kampanyası hakkında, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçen açıklamalarda bulundu.

Gökçen yaptığı açıklamada "ülkü ocaklarımızın başlattığı, Ramazan ayı dolayısıyla gıda yardım kampanyası dahilinde, hazırlanan gıda yardım paketlerini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırma noktasında gereğini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizleri duyup elini taşın altına koyan ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olan hayır severlere ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Allah hayrı yapanlardan ve hayra vesile olanlardan razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Gökçan, "Başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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