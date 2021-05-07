Ülker'in 2021 ilk çeyrek cirosu 2,7 milyar lira oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ülker'in 2021 ilk çeyrek cirosu 2,7 milyar lira oldu

Ülker'in 2021 ilk çeyrek cirosu 2,7 milyar lira oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ülker Bisküvi, 2021 yılının ilk çeyreğinde satışlarını, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 2,7 milyar TL'ye ulaştırdı.

Ülker Bisküvi, 2021 yılının ilk çeyreğinde satışlarını, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 2,7 milyar TL'ye ulaştırdı. İhracat ve yurt dışı operasyonları ise yüzde 19 büyüdü.

Ülker Bisküvi, 2021 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini devam ettirdi. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 2,7 milyar TL ye ulaştırdı.

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de etkisini devam ettirdiğini dile getiren Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "Gelişmeleri yakından takip ederek, iş süreçlerimizde şartlara uygun değişiklikler yaparak, sürece hızla uyum sağladık. Üretmeye ve ürünlerimizi dağıtmaya aralıksız devam ederek, ekonominin çarklarının işlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Buyurgan şirketin performansıyla ilgili de şu bilgileri aktardı:

"Şirketimiz 2021'in ilk çeyreğini 2,7 milyar TL ciroyla kapattı. Konsolide FAVÖK marjı yüzde 17 oldu. Güçlü karlılık performansımızda ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızdaki yüksek performans etkili oldu. Türkiye operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 10, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 19 olarak gerçekleşti. İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 40 toplam FAVÖK içindeki payı yüzde 50 oldu. Türkiye'de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor. Türkiye'de ve yurtdışı pazarlarımızda, güçlü pazar paylarımızı daha da artırdık. Ortadoğu'da bisküvideki liderliğimizi güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendimiz devam ediyor, önümüzdeki dönemde de trendin aynı şekilde süreceğini öngörüyoruz. 2021 yılında da büyümemizi sürdürerek; çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve paydaşlarımıza odaklı; dijitalleşmeye ve sürdürülebilirlik projelerimize daha da hız vererek, yeni yatırımlar ve güçlü inovasyonlarla, ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olup, global rekabette güç kazanmak, bulunduğumuz pazarlarda güçlü konumumuzu korumak ve liderliklerimizi devam ettirmek için çalışacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: ABD, Türkiye'ye yaptığı hukuksuzluğu kabul etti! F-35 programında çözüm için yeniden diyalog başlıyor
Son dakika: ABD, Türkiye'ye yaptığı hukuksuzluğu kabul etti! F-35 programında çözüm için yeniden diyalog başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Serdar Aziz Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ülker'in 2021 ilk çeyrek cirosu 2,7 milyar lira oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 17:13:07. #1.14#

title