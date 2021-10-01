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Sıralamada yine geriledik! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal

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Bu hafta temsilcilerimizin oynadığı maçlardan puan çıkartan tek takım Galatasaray oldu. Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0, Fenerbahçe ise sahasında Olympiakos'a 3-0 kaybetti. Galatasaray, Marsilya'dan 0-0'lık sonuçla döndü ama bu 1 puan yetmedi. Ülkeler sıralamasında Yunanistan bizi geçti ve 1 basamak daha gerileyerek 19. olduk. Eğer bu sezonu ilk 15 içinde bitiremezsek Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz.

Beşiktaş'ın ardından Febnerbahçe'nin de kaybetmesiyle katsayı tablosunda Türkiye, ülkeler sıralamasında Yunanistan'a geçilerek 19. sıraya geriledi.

Ülke puanımız eriyor! Değil Şampiyonlar Ligi değil, artık Avrupa Ligi bile hayal

Hırvatistan 24.900 puanla 15. sırada, Çekya 24.400'le 16., G.Kıbrıs 24.375'le 17., Yunanistan 24.200'le 18. sıraya yerleşirken Türkiye ise 23.900 ile 19. sıraya geriledi.

Ülke puanımız eriyor! Değil Şampiyonlar Ligi değil, artık Avrupa Ligi bile hayal

3 TAKIM KONFERANS LİGİ'NE

Eğer bu sezonu ilk 15'te tamamlayamazsak 2023-24'te Devler Ligi'ne 1 (playoff), Avrupa Ligi'ne 0 ve Konferans Ligi'ne 3 takımla katılacağız.

Sıralamada yine geriledik! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal
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Yorumlar (2)
Eren İsmail:Hep derim superlig şampiyonluğu fasafiso artık bizim Avrupa'daki takımlarla yarışacak düzeye gelmemiz gerekiyor. TFF sağolsun gerilememiz için elinden geleni yapıyor.
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Metin Demir:gs ve fatih hocayla üğraşanlar utansın
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