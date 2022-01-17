Ulaş'ta alt ve üstyapı çalışmaları

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresinin, 2021 yılı yatırım programı dahilinde Ulaş ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdiği bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Ulaş'ta Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 77 kilometre yolda asfalt iyileştirme çalışması, 32 kilometre yolda onarım ve stabilize çalışması gerçekleştirildi. Diğer yandan ilçeye 3 adet menfez yapıldı.

Yatırım programı kapsamında ilçede 14 içme suyu projesi ile 2 kanalizasyon tesisi hayata geçirildi ve 6 hektar alan daha sulamaya açıldı. İlçede ayrıca 13 bin metrekare kilitli parke taşı düzenlemesi yapıldı.

Yatırım programı doğrultusunda altyapı için 3 milyon 860 bin, yol yapımı için 3 milyon 500 bin, diğer çalışmalara ise 2 milyon lira harcama yapıldı.