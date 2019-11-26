Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, bir yıl önce kazandığı Sakharov Ödülü'nü teslim aldı

26.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:22

Avrupa Parlamentosunun (AP), düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara yönelik Sakharov Ödülü'nü geçen sene kazanan ancak hapiste olduğu için alamayan Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov'a ödülü bugün verildi.

Strazburg'daki AP Kurulu'nda Başkan David Sassoli'nin katılımıyla düzenlenen törene katılan Sentsov, "Bu ödülü almak büyük bir onur ve sorumluluk. Ödülü tüm Rus hapishanelerinde bulunan siyasi mahkumlar adına alıyorum." diye konuştu.

Sassoli ise "Sayın Sentsov, prensipleri ve inançlarına sahip çıkarak, özgürlük için çok büyük bir bedel ödedi." değerlendirmesinde bulundu.

Kırım'ın yasa dışı ilhakına itiraz eden sinema yönetmeni Sentsov, 2014'te Rusya tarafından gözaltına alınmış ve terör örgütü kurmak suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Sentsov, Rusya ve Ukrayna arasında "35'e 35 formülü" ile eylül ayında yapılan esir ve tutuklu değişiminde serbest bırakılmıştı.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Kaynak: AA