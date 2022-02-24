Ukraynalı futbolcu Yaremchuk'tan Rusya'ya sert tepki! Dünyaya mesajını formasını çıkararak verdi
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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Ajax'ın 2-2 berabere kaldığı maçın son golünü kaydeden Ukraynalı Roman Yaremchuk, attığı golün ardından formasını çıkararak Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle Moskova yönetiminin açtığı savaşa tepki gösterdi. Maçın ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Benfica ile Ajax karşı karşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı gecede 2-2 biten maçın ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim de gündeme geldi.
Dusan Tadic'in 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Benfica, 26. dakikada Sebastian Haller'in kendi ağlarını sarsmasıyla 1-1'lik beraberliği yakaladı. Ancak yıldız golcü üç dakika sonra bu kez Benfica kalesine attığı golle Ajax'ı yeniden 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıda beraberlik için yoğun baskı kuran ev sahibi Benfica, 72'de Roman Yaremchuk'un kafa golüyle durumu 2-2'ye getirdi.
Ukrayna Milli Takımı forması da giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu ülkesinde yaşananlara kayıtsız kalmadı ve dikkat çeken bir harekete imza attı. Roman Yaremchuk, Ajax'a attığı golün ardından formasını çıkardı ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa tepki gösterdi.
Dünya çapında milyonlarca kişinin izlediği anlarda Ukrayna'nın yanında olduğunu gösteren Yaremchuk maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birlik olma zamanı. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum."