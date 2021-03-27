Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ı ziyaret etti
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ı ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ziyaret ve toplantılar için kente gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'yı makamında ağırladı.

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ziyaret ve toplantılar için kente gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'yı makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Sybiha, ziyarette, Denizli'de bulunmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Denizli'nin huzurlu bir kent olduğunu vurgulayan Sybiha, "Çalışkan ve dinamik insanların bu şehirde yaşadığını hissettim. Güzel bir fırsatımız oldu. Denizli'de biraz yürüyüş yapma fırsatı buldum. Ne kadar güzel, huzurlu ve temiz bir şehir olduğunu gördüm. Gerçekten buraya ailemle ziyarete gelmek istiyorum. Ukrayna'dan diplomatları buraya göndermek isterim. Ne kadar güzel çalışıldığını öğrensinler." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sybiha, Türkiye ile Ukrayna'nın birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu da aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise dostane ilişkilerin devam etmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bildiği Türkçe kelimelere "horoz"u da eklediğini dile getiren Büyükelçi Sybiha ile beraberindekiler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki 7 bin parçadan oluşan kentin simgesi horoz heykeli önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

Ziyarete Sybiha'ya Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çatlık ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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