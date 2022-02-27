Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Türk SİHA'larına övgüler dizdi: Savaşta çok etkililer

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk SİHA'larının savaştaki başarısına da değinen Bodnar, Türk insanının yardımseverliğine vurgu yaptı.

"BİR GÜNDE 1,5 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLANDI"

Ukrayna ve Türk vatandaşlarının elçiliğe yaptığı yardımlara değinen Bodnar, bir gün içerisinde 1,5 milyon lira ve 12 bin doların bağış yapıldığını, şimdiden birkaç tır insani yardımın yapıldığını ve birkaç yardım tırının da hazırlandığını söyledi.

SİHA ÖVGÜSÜ

SİHA'lar hakkında da değerlendirme yapan Büyükelçi Bodnar, "Bence Bayraktarlar ne kadar etkili olduklarını birçok çatışma yerlerinde gösterdi zaten. Bu Ukrayna tarafının Türk tarafına çok minnettar olduğu yüksek hassasiyetli bir silah ama bu silah bize ait artık. Envanterimizde şu an biz zamanlar Rusya'da üretilmiş tanklar ve ilgili teçhizatlar var. Rusya'nın zırhlı araç sayısı açısından üstünlüğüne rağmen Bayraktarlar özellikle onları vurma ve personele isabet etme konusunda en etkili silahtır. Bu yüksek hassasiyetli ve kısmen insani bir silah çünkü bu silah sadece düşmanları öldürüp aynı tarafta savaşanları hayatta bırakıyor ve sivil halka da zarar vermiyor. Belki biraz abartılı söyledim ama aslında öyle." ifadelerini kullandı.

"RUS TANKLARINI DURDURAN CİDDİ SİLAHLAR"

Bodnar, "Keşif yapmamıza yardım ediyorlar ve ciddi sayıda Rus tanklarını durdurabilen çok ciddi silahlar. Onlarla imha edilen araç sayısını söyleyemem ama eminim ki çok fazlalar. O yüzden çok etkili bir silah herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Vasyl Bodnar

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Bodnar, müzakerelere ilişkin ise "Biz barışı görüşmeye hazırız ama her şeyi bırakıp da Rusya'ya teslim etme müzakeresi olmaz. Rusya kendi askerine hiç acımıyor, diğer savaşları düşünürsek hiçbir savaşta 4 günde 5 bin askerini kaybettiğini hatırlamıyorum. Belki 5 binin daha ölmesini istiyor. Ukrayna'da ölüm dışında başka bir şey bulamazlar ve Ukrayna'yı teslim etme müzakerelerini hiç kimse gitmeyecek. Cumhurbaşkanımız müzakere için değerlendirilen şehirleri duyurdu, bunlar bize ateş edilmeyen şehirler. Bugün Belarus topraklarından balistik füzeler fırlatılıyor, tank birlikleri Belarus tarafından topraklarımıza girdi. Böyle bir düşmanın topraklarına müzakere için gitmemizi mi istiyorlar? Ukraynalılar olarak ikinci Sovyet Birliğinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Saldırgan devletle müzakereyi teklif eden herkes bunu çok iyi anlamalı" dedi.