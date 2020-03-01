Ukrayna'da İdlib şehitleri için destek gösterisi
? Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisine mensup bir grup Ukrayna vatandaşı, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği önünde destek gösterisi düzenledi.
Kardeş Türkiye halkının hak savaşını destekliyoruz yazılı pankart taşıyan Cavanşir Ahmedov adlı gösterici ise, Türkiye'nin Esad rejimine karşı yürüttüğü operasyona destek verdiklerini belirterek, Şehit ailelerine ve Türk halkına baş sağlığı diliyoruz. Türkiye'nin yanındayız. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ile Türkiye'nin stratejik ortak ve dost olduklarını defalarca dile getirdi ifadelerinde bulundu. Kiev Büyükeçiliği önünde düzenlenen gösteriye bazı Türk vatandaşları da destek verdi.
- Kerem
Kaynak: DHA