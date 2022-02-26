Ukrayna Başbakan Yardımcısı Apple'a mektup yazdı: Rusya'daki hizmetlerinizi durdurun

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov Apple'a yaptığı çağrıda şirket ürünlerinin Rusya'ya satılmaması çağrısı yaptı. Mykhailo Fedorov, Apple CEO'suna bir mektup göndererek Apple'ın Rusya'da yaptığı faaliyetleri durdurmasını istedi. Mektupta, "Rusya'daki Apple hizmetlerinin ve ürünlerinin durdurulması ve şirket ürünlerinin Rusya'ya gönderilmemesi" talep edildi.

APPLE CEO'SU UKRAYNA-RUSYA KRİZİNİ YORUMLAMIŞTI

Apple Ceo'su Tim Cook geçtiğimiz hafta yaptığı Ukrayna-Rusya krizi değerlendirmesinde Ukrayna'da yaşanan durumdan şirket olarak derin endişe duyduklarını belirterek konu hakkında şu sözlere yer vermişti; "Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyuyorum. Ekiplerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yerel insani yardım çabalarını destekleyeceğiz."

ABD BAŞKANI JOE BIDEN YAPTIRIM KARARINI ONAYLAMIŞTI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine hazırladıkları yaptırım paketini yürürlüğe koymuştu. Rusya'ya Soğuk Savaş'tan beri yapılan en büyük yaptırımları onaylayan Başkan Biden, ticari elektronik bilgisayarlardan yarı iletkenlere ve uçak parçalarına kadar küresel mal ihracatına erişim kısıtlaması getirdiğini açıklamıştı.