Uğurcan Çakır: Norveç'e tur için gideceğiz
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Uğurcan Çakır: Norveç'e tur için gideceğiz

Uğurcan Çakır: Norveç'e tur için gideceğiz
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, deplasmanda Molde FK ile oynayacakları rövanş karşılaşmasına tur için gideceklerini söyledi.

Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, deplasmanda Molde FK ile oynayacakları rövanş karşılaşmasına tur için gideceklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda sahasında Molde FK ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.Uğurcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftar desteğine de dikkat çekerek, "Büyük taraftarımızla, özlediğimiz atmosferle yeniden buluşmak güzeldi. Onların desteği ile kazanmak istedik ama olmadı. Norveç'e tur için gideceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.
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