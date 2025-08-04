Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor, hangi platformda, nerede, saat kaçta yorum yapıyor?

Özellikle detaylı saha dışı bilgileri ve analitik yaklaşımıyla öne çıkan Karakullukçu'yu izlemek isteyen spor tutkunları ise onun hangi yayın platformlarında yer aldığını merak ediyor. Peki, Uğur Karakullukçu'nun futbol yorumlarına hangi mecralardan ulaşılabilir? Hangi televizyon kanallarında ya da dijital platformlarda izleyiciyle buluşuyor?

UĞUR KARAKULLUKÇU HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Uğur Karakullukçu, NOW TV ekranlarında yorum yapıyor.

NOW SPOR yayınında, Transfer Dosyası Programına çıkan Uğur Karakullukçu, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri 23.30'da izleyici ile buluşuyor.

UĞUR KARAKULLUKÇU KİMDİR?

Türk spor medyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Uğur Karakullukçu, 31 Aralık 1987'de İstanbul'da doğmuştur. Spor yorumculuğu kariyeriyle tanınan Karakullukçu, zaman içinde medya alanında farklı görevler üstlenmiştir.

UĞUR KARAKULLUKÇU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1987 yılının son günü, İstanbul'un Şişli semtinde dünyaya gelen Uğur Karakullukçu, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Doğma büyüme İstanbullu olan Karakullukçu, medya kariyerini de bu şehirde inşa etmiştir.

UĞUR KARAKULLUKÇU'NUN KARİYER BAŞLANGICI

Eğitim hayatına Vefa Lisesi'nde başlayan Karakullukçu, buradan 2005 yılında mezun oldu. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü 2013 yılında tamamladı. Medya alanındaki ilk adımını ise üniversite yıllarında 2008'de futbol temalı bir blog yazarak attı. 2009 yılında NTV Spor'da yayınlanan Yenilsen de Yensen de programındaki blog yazarlarına yer verilen bölümlere konuk olarak televizyon ekranlarına ilk kez çıktı. Aynı yıl Galatasaray TV'de Yalnız Futbol programında yorumculuğa başladı.

UĞUR KARAKULLUKÇU'NUN YAZARLIK VE EDİTÖRLÜK KARİYERİ

2009 yılında Taraf gazetesinde altyapı futbolu üzerine köşe yazıları yazarak yazılı basına adım atan Karakullukçu, 2011 yılında Lig Radyo'da Eski Açık, Avrupa'nın Sesi, Euro 2012 Günlüğü ve Hayatım Futbol gibi farklı formatlardaki programlara imza attı. 2012 yılında yayın hayatına başlayan Hayatım Futbol adlı haftalık futbol e-dergisinin kurucu editörlüğünü üstlendi ve dört yıl boyunca derginin içerik yapısına katkı sağladı. Ayrıca, Eurosport Türkiye'de 22 Adam, 1 Top köşesinde futbol gündemine dair yazılar kaleme aldı. Milliyet gazetesinin Milliyet Taktik sayfasında ise iddaa tahminleriyle yer aldı.

UĞUR KARAKULLUKÇU'NUN TELEVİZYON VE GAZETECİLİK SERÜVENİ

Karakullukçu'nun televizyon kariyeri, TRT Haber'deki Spor Kritik programında yaptığı yorumlarla devam etti. 2014 ile 2019 yılları arasında A Spor kanalında yorumculuk görevini sürdürdü. Aynı dönemde SABAH gazetesinde Spor Dış Haberler Sorumlusu olarak görev aldı. 2016 yılında, SABAH adına Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen Yaz Olimpiyatları'nı sahada takip ederek uluslararası spor organizasyonlarında da yer aldı.