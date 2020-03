Uğur Erdener'den 2020 Tokyo Olimpiyatları açıklaması

02.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir Spor Konferansları" adıyla ilk kez düzenlediği organizasyonun ilk konuğu Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener oldu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen konferansta Erdener, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korono virüsü salgını nedeniyle ertelenmeyeceğini açıkladı.

"TOKYO'DA OLİMPİYATLAR YAPILACAK"Uğur Erdener, konferasta kendisine yöneltilen "Koronavirüs, olimpiyat oyunlarını etkileyecek mi?" sorusunu "Herkes bu konuyla ilgili bir şeyler söylüyor. Ertelenebileceğini söyleyenler var. Şu an itibarıyla 2020 Olimpiyatları Tokyo'da 24 Temmuz'da başlayacak. Süreç takip ediliyor. Bu salgın sonsuza dek sürmeyecek. Geçmişteki tüm salgınlar gibi düşecektir. Bu daha çok kış virüsüyle oluşan bir enfeksiyon. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs nedeniyle erteleme söz konusu değil" şeklinde yanıtladı."2020 OLİMPİYATLARINDA HER ŞEY İSTANBUL'UN ALEYHİNE DÖNÜŞTÜ"Türkiye'nin olimpiyat oyunları adaylığı konusunda 2030'a bakması gerektiğini ve bunun için de çok iyi çalışması gerektiğinin altını çizen Erdener, "Türkiye'nin en yakın olduğu olimpiyat, İstanbul'un 2020 adaylığıydı. İstanbul çok üst düzey bir ekiple, çok iyi planlanmış çalışma yaptı. Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu jeopolitik durum nedeniyle son anda şartlar İstanbul'un aleyhine döndü. İstanbul konuyu ciddi bir aşamaya getirmişti. Şimdiki şartlara baktığımızda 2024 yılında Paris, 2028 yılında ise Los Angeles olimpiyatlara ev sahipliği yapacak. Yerel yönetimlerin çalışması ve spor altyapınız çok önemli. Olimpiyat düzenleme konusunda bir başka önemli faktör ise bütçe. Bunu da ayrı sponsorluklarla çözmek gerekir" şeklinde konuştu. "DOPİNGLE MÜCADELEDE SAVAŞIYORUZ"Dünyadaki tüm spor organizasyonlarında doping ile tüm federasyonların mücadele ettiğini belirten Erdener, "Doping ile ilgili her gün yenilikler yapılıyor ve üst düzey teknikler geliştiriliyor. 2008 Pekin ile 2012 Londra Olimpiyatları arasında alınan numunelerde tekrar test yapıldı ve iki organizasyon arasında yüzde 10 oranında dopingli sporcu çıktı, madalyaları geri alındı. Doping ile mücadelede 44 ülke büyük mücadele ediyor. Türkiye'de 2011 yılına kadar ciddi sıkıntılar vardı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki anlaşmalar sayesinde dopingin önünde dimdik bir şekilde duruyoruz. Sporcular sürekli izleniyor. Yarışma içi ve dışında periyodik numuneler alınıyor" yorumu yaptı. 23 YIL FEDERASYON BAŞKANLIĞISpor yöneticiliğine okçuluk il temsilciliği ile başladığını belirten Erdener, yaşamından kesitler verdiği konuşmasını şu şekilde noktaladı: "23 yıl boyunca okçuluk federasyonu başkanlığı yaptım. Bu dönem içerisinde okçuluk branşı, yok denecek bir düzeydeydi. Buna konstanre oldum ve ilk olarak ünlü İtalyan antrenör Mario Codispoti'yi göreve getirdik. Okçuluk branşını yeniden düzenleyerek büyük aşama kaydettirdik. Bu süreç içerisinde Dünya ve Avrupa şampiyonları, olimpiyat sporcuları çıkardık. Sürekliliğin olduğu yerde her zaman başarıda ortaya çıkıyor. Uluslararası organizasyonlarda başarı, uzun soluklu mücadeleye bağlıdır. Türk pasaportuyla sporcu olarak başarılı olamazsın söylemi yanlış. Uluslararası sporda kimse sizi elinizden tutup bir yere getirmez. Türk pasaportuyla önce siz ne yaptınız, ne kadar hizmet ettiniz onu bir sorgulamalısınız."Konferans sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Prof. Dr. Uğur Erdener'e, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ise Modaretör Barbaros Talı'ya günün anısına plaket takdim etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Uğur Erdener'in açıklamaları-Salondan görüntüler-Genel detaylar

Kaynak: DHA