UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük
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UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük

UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük
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Avrupa kupaları play-off turlarında 4 temsilcimizden yalnızca Fenerbahçe galibiyet alırken, Galatasaray beraberlik, Trabzonspor ve Sivasspor ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçların ardından Türkiye ülke sıralamasında Çekya'nın gerisine düşerek 18. sıraya yerleşti. 2021-2022 sezonu içerisinde ülke sıralamasında ilk 15'in içinde yer alamazsak 2023-2024 sezonunda Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gönderebileceğiz. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de yalnızca bir takımımız yer alacak.

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlar sonrası Türkiye, ülke sıralamasında Çekya'nın gerisine düştü ve 18. sıraya yerleşti. Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, Helsinki'yi 1-0 mağlup ederken Galatasaray, Randers'la 1-1 berabere kaldı. Konferans Ligi Play-Off Turu'nda ise Trabzonspor, Roma'ya 2-1 mağlup olurken Sivasspor da Kopenhag'a aynı skorla yenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TEK TAKIM GÖNDEREBİLİRİZ

Sporx'in haberine göre; Türk futbolunun geleceği açısından belki de dönülmez bir yola girmemize neden olabilecek bu sezonda, gruplara 5 takımımızla birlikte girmemiz büyük önem taşıyor. İlk maçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Çekya'nın da gerisine düşerek 18. basamağa geriledi. 2021-22 sezonu bittiğinde ilk 15 içinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 temsilcimiz gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek temsilcimiz yer alacak. Şu anda ilk 15 için rakiplerimiz olarak gözüken Çekya 4 takımıyla, Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan ve İsviçre ise 2 takımıyla yola devam ediyor. Bizim hemen arkamızda yer alan Norveç'in de Avrupa'da 2 temsilcisi bulunuyor.

Sıralamada Türkiye'ye en yakın ülkeler ve puanları:

15. Hırvatistan: 24.275

16. Kıbrıs Rum Kesimi: 23.875

17. Çekya: 22.800

18. Türkiye: 22.700

19. Norveç: 22.250

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UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük - Haberler Spor
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