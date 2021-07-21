UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
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UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi PSV ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi PSV ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı PSV'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Marcao pasını Muslera'ya verdi. Muslera'nın hatalı kontrolünde Zahavi topu kaptı ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

35. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Madueke'nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Zahavi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

42. dakikada sol taraftan Ömer'in içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Kılınç'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Philips

Hakemler: Alejandro Hernandez xx, Jose Naranjo xx, Diego Sanchez xx

PSV: Drommel xx, Mwene xx, Ramalho xx, Boscagli xxx, Max xx, Ginkel xx, Sangare xx, Madueke xxx, Vertessen xx, Götze xx, Zahavi xxx

Yedekler: Müller, Teze, Obispo, Vergever, Ihattaren, Pröpper, Junior, Rosario, Bruma, Gakpo, Thomas, Oppegard

Teknik Direktör: Roger Schmidt

Galatasaray: Muslera x, Luyindama xx, Alpaslan xx, Marcao xx, Sekidika xx, Arda xx, Emre Kılınç xx, Ömer xx, Aytaç xx, Kerem xx, Babel xx

Yedekler: Berk, Fatih, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Ozornwafor, Atalay Babacan, Feghouli, Falcao, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Zahavi (dk. 2 ve 35) (PSV), Emre Kılınç (dk. 42) (Galatasaray)

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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