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UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için UEFA, çeyrek finalden itibaren maçları tek şehre taşımayı ve finalin de bu şehirde oynanmasını planladı. 17 Haziran'da açıklanması beklenen kararda UEFA, İstanbul'da oynanacak final de dahil tüm maçları Lizbon'a taşıyacak ve 2021 yılındaki finali İstanbul'a verecek.

11.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:54

Şampiyonlar Ligi'nde final coşkusu İstanbul'da yine tıklım tıklım dolu tribünlerle yaşanacak. UEFA'nın ülkemize müjdeyi açıklamasına sadece 6 gün kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ile yürüttüğü yoğun temasların ardından bu yıl ev sahipliği yapacağımız seyircisiz Şampiyonlar Ligi finalinin alınıp seyircili 2021 finalinin İstanbul'a verilmesi konusunda taraflar anlaşma sağladı.

ÖZDEMİR "PLANLARIMIZIN İÇİNDE" DEMİŞTİ

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamada 'Seyircisiz 2020'yi verelim, seyircili 2021'i alalım' formülünün planları arasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı;

"TFF, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na ciddi bir yatırım yaptı. Amacımız hem mükemmel bir organizasyona ev sahipliği yapmak hem ülke tanıtımına katkı sağlamak hem de Türkiye'de on binlerce misafirimizi ağırlamaktı. Elbette biz finalin seyircili oynanmasını istiyoruz. Bizim birinci önceliğimiz bu. Yönetimimiz ve tüm profesyonellerimiz bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki dönemde en sağlıklı ve en iyi sonucu alacağımızı düşünüyorum."

ST. PETERSBURG'TAN İSTANBUL'A

UEFA Yönetim Kurulu, 17 Haziran Çarşamba günü yapacağı toplantı sonrasında normalde St. Petersburg'da yapılması planlanan 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'a verildiğini duyuracak. Seyircisiz olarak gerçekleştirilecek bu yılki finalin yeni adresi de belli olacak. Birçok iddia ortaya atılırken yeni şehrin Lizbon olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

2005'te Liverpool ile Milan arasında tarihine geçen Şampiyonlar Ligi finali organizasyonun düzenlendiği, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yenilenen yüzüyle yine muhteşem bir finale ev sahipliği yapması bekleniyor.

(Hürriyet)

UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
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