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UEFA Şampiyonlar Ligi finali Paris'e alındı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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UEFA Şampiyonlar Ligi finali Paris'e alındı

UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı.

Uefa, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak.

Uefa Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri; Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekat ile ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Çevrim içi ortamda yapılan toplantıda, yaşanan gelişmeler sonrasında 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin değiştirilmesi kararı alındı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Şampiyonlar Ligi, Paris, Rusya, UEFA, Spor, Haberler

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