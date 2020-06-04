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UEFA'nın Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verme kararı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri kararının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) döneceğine inandıklarını söyledi.

UEFA'nın Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verme kararı
04.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:35

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri kararının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) döneceğine inandıklarını söyledi.

Başkan Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından bordo-mavililere verilen cezayı değerlendirdi.

UEFA üst kurulunun UEFA'dan bağımsız olarak hareket eden bir kurum olduğunu belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor, 2019 bütçesi, gelir-gider dengesini sağlamış, aynı zamanda bugün itibarıyla kar açıklamış bir kurum. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılan ve UEFA üst kurulunun yanlış değerlendirmesinden kaynaklanan bu cezanın bir an önce CAS'a taşınmasının kararını vermiş bulunmaktayız." dedi.

Ağaoğlu, itiraz için hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Buna benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadığımız zaten herkesin malumu. Yine orada yapmış olduğumuz itirazlar ve vermiş olduğumuz mücadeleler neticesinde 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etmiştik. Olayın CAS'a taşınacağı, hukuksal süreç başlatıldığı için gerekçeli karar ve bu iki önemli madde nerede ne gibi hatalar yapıldığı noktasında herhangi bir açıklama yapmayacağım. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum ki; çok yanlış bir değerlendirme ve bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Çok kısa süre içerisinde bunun da CAS'tan geri döneceğine olan inancımız tamdır."

"Savaşmadan kazanılan başarı yoktur"

"Eliniz ne kadar güçlü olur ise olsun, ne kadar haklı olursanız olun hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz." diyen Ahmet Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun bilincindeyiz. Buradaki mücadelemizi çok ciddi boyutlarda yaptığımızdan hem camiamızın hem de kamuoyunun emin olmasını istiyorum. Hiçbir ödülün, hiçbir başarının kimseye altın tepsi içinde sunulduğu görülmemiştir. Ne kadar haklı olursanız olun mücadele yapmadan, ortaya ciddi bir mücadele koymadan, savaşmadan kazanılan başarı, elde edilen başarı yoktur. Zaten yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı sıkıntılarla, çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuzu kamuoyu zaten yakından izlemiştir. Bu doğrultuda İsviçre'deki hukuk büromuzla birlikte hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu cezanın, bu kararın CAS'tan döneceğine olan inancımız tamdır."

"Süreci sükunetle takip etsinler"

Taraftarları süreci sükunetle takip etmeye davet eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Mücadelemiz bizim mücadelemizdir. Görev bizim görevimizdir. 2019 yılında yapmış olduğumuz mücadelenin farklı boyutta, biraz daha kapsamlısını vereceğimiz mücadelemizde ve davamızda haklı olduğumuz için en ufak bir endişemiz, en ufak bir şüphemiz yok. Herkesin emin olmasını istiyorum. Sadece ve sadece bizim önümüzde 8 haftalık bir lig süreci, kupa yarı finali ve olası kupa final maçımız var. Camiamız ve taraftarlarımızdan oynayacağımız bu maçlara odaklanmalarını istiyorum."

Başkan Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'ya kurum olarak gösterilen tepkilere de değinerek, "Şu kadarını söyleyebilirim; TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Karar UEFA'nın bağımsız bir kurumu tarafından verildiği için UEFA'ya da tepki göstermenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Lütfen bu konuda taraftarlarımızı sükunete davet ediyorum. Olay kontrolümüz altındadır. Çok ciddi şekilde süreci yürüteceğiz. Karar CAS'tan dönecektir, bu konuda da en ufak bir endişemiz yok." şeklinde konuştu.

"Şampiyon olmak futbolcuların, Şampiyonlar Ligi bizim görevimiz"

Ahmet Ağaoğlu, yaşanan sürecin ardından oyuncularla da görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Onlara 'Siz şampiyon olun, biz de sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz.' dedik. Şampiyon olmak sizin göreviniz. Sizi oraya götürmek de bizim görevimiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum. Sükunetle yürütmemiz gereken bir görev olduğu için bunu bize bırakmalarını istiyorum. Zaten görev bizim kontrolümüz altında. Süreç belki uzayabilir ama sürecin uzaması da asla ve asla bizim aleyhimize olmayacak. Herkesi lig ve kupa maçlarına konsantre olmaya davet ediyorum. Şampiyon olmak bizim, futbolcularımızın ve teknik heyetimizin görevi, onları Şampiyonlar Ligi'ne getirmek de bizim görevimiz."

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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