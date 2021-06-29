UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını taşıdıkları ülkeyi ateşe attı
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UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını taşıdıkları ülkeyi ateşe attı

UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını taşıdıkları ülkeyi ateşe attı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'den alıp Portekiz'e vermesi büyük tepki çekmişti ancak son gelişmeler "İyi ki bizden alınmış" dedirtti. Maçlar nedeniyle Mayıs ayı başında koronadan tamamen kurtulan Portekiz'e giden 16 bin 500 İngiliz taraftar, ülkeye delta virüsü taşıdı. Portekiz'de hastaneler yeniden doldu, vefat sayısı bütün Avrupa'yı geçti. Maç İstanbul'da kalsa, İngilizlerin getireceği yeni virüsle Türkiye belki de binlerce vatandaşımız hayatını kaybedecekti.

Avrupa'da mayıs ayı başında koronavirüsten kurtulan ilk ülke olan Portekiz, İstanbul'dan alınıp Porto'ya verilen UEFA Şampiyonlar Ligi maçından sonra, üç hafta içinde yeniden hastalığın pençesine düştü.

TÜRKİYE'DE BİNLERCE İNSAN ÖLEBİLİRDİ

Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi maçının İstanbul'dan alınıp Porto'ya verilmesi özellikle Türkiye kamuoyunda büyük tepki yaratırken, turistlerin ve taraftarların gelmemesi, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini de sürdürülebilir kıldı.

UEFA, Türkiye'nin riskli ülke olduğunu öne sürüp, maçı Porto'daki Dragao Stadı'na almıştı. İşte bu karar ve ardından oynanan maç, Portekiz'i yaktı. Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, maç İstanbul'da olsa, binlerce İngiliz taraftar gelecek ve belki de Türkiye, daha büyük bir şekilde "Hindistan mutasyonu" olan, delta virüsü sorunu yaşayacak, binlerce insan ölecekti.

İNGİLİZ TARAFTARLAR GETİRDİ

Manchester City ile Chelsea arasındaki maça gelen 16.500 İngiliz taraftar, hızlı yayılan ölümcül delta varyasyonunu bu ülkeye taşıdı. Pazar günü koronavirüslü hasta sayısı tekrar 4477'ye yükseldi ve 116 kişi yoğun bakıma alındı. Portekiz şu anda 124 insidens ile 30 Avrupa ülkesi arasında lider konumunda.

Ülkede muhalefet ve halk, şampiyonlar ligi aracılığıyla delta varyasyonunu ülkeye sokan hükümeti suçluyor. Sol hükümetin başbakanı Antonio Costa, öfkeyi üzerine çekerken, bu kararın acısını tüm ülkenin yaşamaya başladığı belirtiliyor. Costa da, yeni mutasyonun sadece Portekiz'de yayılmadığını, Ağustos ayında AB'deki tüm yeni enfeksiyonların yüzde 90'ının bu virüsten olacağını söyleyerek kendini aklamaya çalışıyor.

TURİZME ÇOK AĞIR DARBE

Koronavirüsle mücadelede model ülkeyken, bir anda yeniden hastalıkta zirve yapan Portekiz, Alman turistlerin ülkeyi hızla boşaltmasının şokunu yaşıyor. Alman Robert Koch Enstitüsü'nün, "Virüs varyantının yayıldığı ülke" ilan etmesinin ardından, turistler hızla ülkelerine dönerken, sahiller boşaldı, hastaneler ise dolmaya başladı.

Bölgesel Turizm İşletmeleri Başkanı Joao Fernandes, Almanya'nın bu kararını İsviçre ve Avusturya'nın takip etmesi halinde sektörün daha ağır yara alacağını söyledi. Maçtan iki hafta sonra İngiltere'nin de Portekiz'i kara listeye almasıyla, ülke turizmi ağır darbe almıştı.

10 milyonluk ülkede, enfeksiyonların üçte ikisi başkent Lizbon ve çevresinde yaşanıyor. Nüfusun yüzde 27'sinin bulunduğu bölgede durum çok kötü ve burada görülen virüsün yüzde 70'i delta varyantı.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını taşıdıkları ülkeyi ateşe attı - Haberler
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