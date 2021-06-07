UEFA, EURO 2020'de VAR'a güveniyor
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UEFA, EURO 2020'de VAR'a güveniyor

UEFA, EURO 2020'de VAR'a güveniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin EURO 2020 finallerinde hakemlik üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyor.

UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin EURO 2020 finallerinde hakemlik üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyor. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, "VAR sisteminin EURO 2020'de büyük fayda sağlayacağından eminiz" dedi.

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, cuma günü başlayacak EURO 2020 öncesi brifingde, VAR'ların hakemlere yardımcı olmada ve turnuva sırasında sahada düzeltme kararlarının alınmasında önemli olacağının altını çizdi. Rosetti, "UEFA bu projeye çok inanıyor. Amaç sadece hakemlere yardımcı olmak değil, futbola da yardımcı olmaktır. Sonuçlardan çok memnunuz ve sistemi geliştirmek için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

NYON'DA VAR ÜSSÜ

EURO 2020'deki VAR görevlerine 18 hakem ekibinin yanı sıra 22 teknik maç görevlisi atandı. VAR ekibinin tamamı UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde görev yapacak. UEFA merkezinde 2 oda kuruldu ve VAR ekiplerine turnuva öncesi çalıştaylarda operasyon hakkında kapsamlı brifingler verildi.

EURO 2020'de oynanacak 51 maçın her birinde, ana Video Yardımcı Hakem'e, 1 Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ve ofsayt video yardımcı hakemi eşlik edecek. VAR, pozisyonları izleme ile hakemle temas noktasında takımın lideri olacak. AVAR maçı izlemeye odaklanırken, ofsayt video yardımcı hakemi de olası tüm ofsayt durumlarını değerlendirecek. Ekibe, koordinasyon kapasitesinde hareket edecek 1 VAR destek asistanının yanı sıra 3 operatör eşlik edecek.

Rosetti, "Nyon'daki merkezi kurulum konusunda çok rahatız ve tüm testlerimiz çok olumlu geçti. VAR sisteminin EURO 2020'de büyük fayda sağlayacağından eminiz ve VAR'larımızın dünyanın en iyisi olduğuna inanıyoruz. Amaç, VAR'ların dikkatli, net olması ve müdahalelerinde tutarlılık ve tekdüzelik göstermesidir" şeklinde konuştu.

İSTATİSTİKLER POZİTİF

Rosetti, Şubat 2019'dan bu yana VAR'ın, 297'si UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve 115'i UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 453 UEFA maçında kullanıldığını belirtti. Roberto Rosetti, VAR'ı yavaş yavaş diğer yarışmalara da getireceklerini vurguladı.

Yapılan açıklamada 453 maçta, 139 karar düzeltildiği ve bunun da maç başı 3.25 düzeltmeye denk geldiği belirtildi. Kontrol edilen 2.522 durumdan sahada alınan kararların yüzde 94.5'i doğru çıktığı ve düzeltilen kararların sayısı da her sezon düşüş eğiliminde olduğu açıklandı. Rosetti, gelecekteki hedeflerinin müdahalelerin ortalama süresinin daha da azaltmak olduğunu dile getirerek, "Rakamlar sistemin çok iyi çalıştığını gösteriyor" dedi.

EURO 2020'DE YÜRÜRLÜKTE OLAN 'YENİ OYUN KURALLARI'

VAR sistemine ek olarak Rosetti, futbolun yasa koyucuları Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından hazırlanan 2021/22 Oyun Kuralları'nın EURO 2020'de uygulanacağını da doğruladı. Yeni kurallar 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek, ancak o tarihten hemen önce başlayan karşılamalarda kullanılabilecek.

Hakemlerden, ceza sahası içinde tutma ve itme ihlallerine, sert mücadelelere ve oyuncuların güvenliğini tehlikeye atan ciddi faullere karşı şampiyonada etkili önlemler almaları istendi. Ayrıca hakemlere karşı uygunsuz davranışlar da cezalandırılacak. Rosetti, "Oyunun imajını ve oyuncuların sağlığını korumak istiyoruz ve sportmenlik dışı davranışlara veya hakemlere karşı saygısız davranışlara müsamaha göstermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Rosetti, UEFA Hakem Komitesi'ne turnuva öncesinde 24 takımın oyuncuları ve teknik direktörleriyle konuşma fırsatı verilmesini memnuniyetle karşıladı. Başkan Rosetti, "Hakemler için teknik talimatlarımızı takımlara açıklıyoruz ve onlarla kurallardaki değişiklikler hakkında konuşuyoruz. Daha iyi bir ortak anlayış oluşturmak için ekiplerle birlikte çalışmanın bizim için önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

(Uygar Aydın/İHA)

UEFA, EURO 2020'de VAR'a güveniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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