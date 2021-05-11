UEFA'dan TFF'ye teklif: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da yapalım
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UEFA'dan TFF'ye teklif: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da yapalım

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İstanbul'da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalin başka yere alınması artık yüksek sesle konuşuluyor. İki İngiliz takımı Manchester City ile Chelsea'nin finale kalmasının ardından İngiliz hükümetinin seyahat konusunda aldığı kararlar planları değiştirdi. UEFA, finalin seyircili oynanmasını istemesiyle birlikte TFF'ye yeni bir teklif yaptı. UEFA'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında finalin İstanbul'da oynanması önerisi yapıldığı belirtildi.

UEFA'nın İngiliz hükümeti ve yetkilileriyle görüştükten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na finali İstanbul'dan alma teklifinde bulundu.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanması ya da sonraki sezon aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te finalinin İstanbul'da oynanması teklif edildi. Önümüzdeki sezon Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanacak finalin alınma ihtimalinin de yüksek olduğu, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda takvim değişikliği nedeniyle St. Petersburg'a fazla maç verildiği aktarıldı.

TURNUVA TÜRKİYE'DE YAPILABİLİR

Bir başka madde ise UEFA Alt Yaş kategorilerine ait bir turnuvanın tamamen ülkemizde yapılması teklif edildi. U21, U19, U17 turnuvalarından birinin gelecek yıllarda Türkiye'de yapılması gündeme geldi.

PORTO ADAY GÖSTERİLDİ

İngilizler, Green Zone olarak adlandırılan bölgelerden Porto'yu final için aday gösterdi. UEFA, finali belli sayıda taraftarla tarafsız sahada oynatmayı planladığı için bu bölgeyi tercih ediyor. Türkiye'ye seyahat durumda 10 günlük karantina sürecinin olması nedeniyle Euro 2020'de forma giyecek oyuncular için zorluk yaşanma olasılığı da var. UEFA, TFF ile görüşüp çarşamba günü final için nihai karar verecek. Türkiye Futbol Federasyonu henüz teklife yanıt vermedi.

UEFA'dan TFF'ye teklif: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da yapalım
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