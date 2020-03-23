UEFA'dan finallere süresiz erteleme UEFA, korona virüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

UEFA, korona virüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerine süresiz erteleme geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi müsabakalarının virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında askıya alındığı ifade edildi.

Maçların oynanacağı tarihlerin ilerleyen günlerde kurulacak çalışma grubu tarafında belirleneceği dile getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA