UEFA Avrupa Liginde Play-Off Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turunda tamamlanan 36 rövanş karşılaşmasının ardından play-off eşleşmeleri belirlendi.

Beşiktaş'ın Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacağı, maçların ise 23 ve 30 Ağustos'ta oynanacağı play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Spartak Trnava (Slovakya)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Astana (Kazakistan)

Rosenborg (Norveç) - Shkendija (Makedonya)

Dudelange (Lüksemburg) - Cluj (Romanya)

Suduva (Litvanya) - Celtic (İskoçya)

Sheriff (Moldova) - Karabağ (Azerbaycan)

Vidi (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka)

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

Sigma (Çekya) - Sevilla (İspanya)

Sarpsborg (Norveç) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Gent (Belçika) - Bordeaux (Fransa)

Partizan (Sırbistan) - Beşiktaş

Rapid Wien (Avusturya) - FCSB (Romanya)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)

Rangers (İskoçya) - Ufa (Rusya)

Atalanta (İtalya) - Kopenhag (Danimarka)

Zenit (Rusya) - Molde (Norveç)

Trencin (Slovakya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Genk (Belçika) - Brondby (Danimarka)

Olympiakos (Yunanistan) - Burnley (İngiltere)

Zorya (Ukrayna) - Leipzig (Almanya)