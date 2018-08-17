UEFA Avrupa Liginde Play-Off Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşlarında 36 karşılaşma tamamlandı ve play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turunda tamamlanan 36 rövanş karşılaşmasının ardından play-off eşleşmeleri belirlendi.
Beşiktaş'ın Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacağı, maçların ise 23 ve 30 Ağustos'ta oynanacağı play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Spartak Trnava (Slovakya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Astana (Kazakistan)
Rosenborg (Norveç) - Shkendija (Makedonya)
Dudelange (Lüksemburg) - Cluj (Romanya)
Suduva (Litvanya) - Celtic (İskoçya)
Sheriff (Moldova) - Karabağ (Azerbaycan)
Vidi (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka)
Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Ludogorets (Bulgaristan)
Sigma (Çekya) - Sevilla (İspanya)
Sarpsborg (Norveç) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Gent (Belçika) - Bordeaux (Fransa)
Partizan (Sırbistan) - Beşiktaş
Rapid Wien (Avusturya) - FCSB (Romanya)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)
Rangers (İskoçya) - Ufa (Rusya)
Atalanta (İtalya) - Kopenhag (Danimarka)
Zenit (Rusya) - Molde (Norveç)
Trencin (Slovakya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
Genk (Belçika) - Brondby (Danimarka)
Olympiakos (Yunanistan) - Burnley (İngiltere)
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Belçika takımları hem şanslı eslesmelerle buraya geldiler Belçika'nın hiçbir takımı elenmedi en ilginç olanı da adamlar kötü oynuyor ama normal seviyede olan hiç bir takıma elenmiyorlar ülke puanımiz onları geçmesi için insallh busefer elenirlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞ BAYA ZORLANACAK TURU GEÇMEK İÇİN.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır