UEFA Avrupa Liginde Play-Off Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşlarında 36 karşılaşma tamamlandı ve play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turunda tamamlanan 36 rövanş karşılaşmasının ardından play-off eşleşmeleri belirlendi.

Beşiktaş'ın Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacağı, maçların ise 23 ve 30 Ağustos'ta oynanacağı play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Spartak Trnava (Slovakya)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Astana (Kazakistan)

Rosenborg (Norveç) - Shkendija (Makedonya)

Dudelange (Lüksemburg) - Cluj (Romanya)

Suduva (Litvanya) - Celtic (İskoçya)

Sheriff (Moldova) - Karabağ (Azerbaycan)

Vidi (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka)

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

Sigma (Çekya) - Sevilla (İspanya)

Sarpsborg (Norveç) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Gent (Belçika) - Bordeaux (Fransa)

Partizan (Sırbistan) - Beşiktaş

Rapid Wien (Avusturya) - FCSB (Romanya)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)

Rangers (İskoçya) - Ufa (Rusya)

Atalanta (İtalya) - Kopenhag (Danimarka)

Zenit (Rusya) - Molde (Norveç)

Trencin (Slovakya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Genk (Belçika) - Brondby (Danimarka)

Olympiakos (Yunanistan) - Burnley (İngiltere)

Zorya (Ukrayna) - Leipzig (Almanya)

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YORUMLAR (2)

  • HABER:
    Belçika takımları hem şanslı eslesmelerle buraya geldiler Belçika'nın hiçbir takımı elenmedi en ilginç olanı da adamlar kötü oynuyor ama normal seviyede olan hiç bir takıma elenmiyorlar ülke puanımiz onları geçmesi için insallh busefer elenirler
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