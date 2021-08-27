UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz
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UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz

UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde gruplardaki rakipleri belli oluyor. Kura çekimi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek.

A Grubu: Lyon, Rangers, S.Prag

B Grubu: Monaco, PSV, Sociedad

C Grubu: Napoli, Leicester, S.Moskova

D Grubu: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe

E Grubu: Lazio, Moskova, Marsilya

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets

G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham

İşte torbalar:

1. Torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp/Omonia, Strum Graz, Brondby

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