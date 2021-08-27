UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı
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UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı

UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

Kura çekimine üçüncü torbadan katılan Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile yer aldı.

Dördüncü torbada bulunan Galatasaray, E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile eşleşti.

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti ve geçen sezon Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Villarreal'in eski futbolcuları Andres Palop ile Marcos Senna tarafından gerçekleştirilen kura sonucu oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Olympique Lyon (Fransa), Rangers (İskoçya), Sparta Prag (Çekya), Brondby (Danimarka)

B Grubu: Monaco (Fransa), PSV (Hollanda), Real Sociedad (İspanya), Sturm Graz (Avusturya)

C Grubu: Napoli (İtalya), Leicester City (İngiltere), Spartak Moskova (Rusya), Legia Varşova (Polonya)

D Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Fenerbahçe (Türkiye), Antwerp (Belçika)

E Grubu: Lazio (İtalya), Lokomotiv Moskova (Rusya), Olympique Marsilya (Fransa), Galatasaray (Türkiye)

F Grubu: Braga (Portekiz), Kızılyıldız (Sırbistan), Ludogorets (Bulgaristan), Midtjylland (Danimarka)

G Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya), Celtic (İskoçya), Real Betis (İspanya), Ferencvaros (Macaristan)

H Grubu: Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Genk (Belçika), West Ham United (İngiltere), Rapid Wien (Avusturya)

Turnuva formatı

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Avrupa Ligi'nde geçen sezonun futbolcusu Moreno

Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi futbolcusu, kura çekimi öncesi açıklandı.

Villarreal'in İspanyol golcü futbolcusu Gerard Moreno, ödülün sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi
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