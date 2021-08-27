UEFA Avrupa Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı
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UEFA Avrupa Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı

UEFA Avrupa Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreni öncesinde UEFA ve kulüp yetkilileri, geleneksel kırmızı halı seremonisinde yer aldı.

Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ile futbol takımı idari direktörü Şükrü Hanedar ve diğer kulüp yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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