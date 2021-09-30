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BBC

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 yenildi

BBC - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına İstanbul'da 3-0 yenildi.

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımına kendi sahasında 3-0 yenildi.

Ülker Stadı'ndaki maçta Olympiakos, Soares'in 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Olympiakos'un ikinci ve üçüncü golleri ise 62. ve 68. dakikalarda Masouras'tan geldi.

Müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetti.

Fenerbahçe, grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalmıştı.

Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmişti.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 1 puanda kaldı. Olimpiakos ise 6 puanla grup lideri.

Fenerbahçe - Olympiakos maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia.

Olimpiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares.

UEFA Avrupa Ligi'nde sekiz grubu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak.

Sekiz grup ikincisi ise Şampiyonlar Ligi'nden elenen sekiz grup üçüncüsüyle eşleşecek.

Son 16 turu, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları sonrası final maçı 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak ve kupa sahibini bulacak.

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 yenildi

BBC
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