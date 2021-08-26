UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. torbadaki takımlar kimler? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplarda hangi takımlar olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları 27 Ağustos'ta çekilecek. Futbol severler UEFA Avrupa Ligi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü torbadan katılacak takımlar hangileri olacak onları merak etti. Peki, UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. torbadaki takımlar kimler? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplarda hangi takımlar olacak? Hangi takım 1. torbadan katılacak? Hangi takım 2. 3. ve 4. torbadan katılıyor? İşte tüm bilgiler...

UEFA Avrupa Ligi gelecek sezon 2021-2022 sezonunda hangi takım kaçıncı torbadan katılacak araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar hangileridir? 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi hangi takım kaçıncı torbada? 1. torbadan katılan takımlar hangileri? 2. torbadan katılan takımlar hangileri? 3. torbadan katılan takımlar hangileri? 4. torbadan katılan takımlar hangileri olacak? Açıklandı mı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri 27 Ağustos Cuma günü yapılacaktır.

UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ TAKIM HANGİ TORBADAN KURALARA KATILACAK?

Tüm takımlar için torbalar henüz açıklanmadı. Çünkü bugün UEFA maçları oynanacak. Maçların ardından hangi takım hangi torbada kesin açıklanmış olacak. Fakat kesin açıklanan doğrudan Avrupa Ligi'ne katılan takımlar da var. Şimdi onların isimlerini yazalım. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2021-2022 UEFA AVRUPA LİGİ 1. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR

Lyon (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Napoli (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Bayer Leverkusen (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Dinamo Zagreb (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Lazio (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Monaco (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Slavia Prag - Legia Varşova (Maçın kazananı 1. torbadan katılacak.)

Olympiacos - Slovan Bratislava (Maçın kazananı 1. torbadan katılacak.)

2021-2022 UEFA AVRUPA LİGİ 2. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR

Braga (Doğrudan 2. torbada yer alıyor)

Eintracht Frankfurt (Doğrudan 2. torbada yer alıyor)

Leicester City (Doğrudan 2. torbada yer alıyor)

Lokomotiv Moskova (Doğrudan 2. torbada yer alıyor)

Genk (Doğrudan 2. torbada yer alıyor)

Celtic - AZ Alkmaar AL PO (Maçın kazananı 2. torbadan katılacak.)

Crvena zvezda - Cluj (Maçın kazananı 2. torbadan katılacak.)

Rangers - Alaşkert (Maçın kazananı 2. torbadan katılacak.)

2021-2022 UEFA AVRUPA LİGİ 3. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR

PSV (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Marseille (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Ludogorets Razgrad (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

West Ham United (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Real Betis (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Real Sociedad (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Spartak Moscow (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Fenerbahçe - HJK Helsinki (Maçın kazananı 3. torbadan katılacak.)

2021-2022 UEFA AVRUPA LİGİ 4. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR

Sparta Prague (Doğrudan 4. torbada yer alıyor)

Midtjylland (Doğrudan 4. torbada yer alıyor)

Ferencváros (Doğrudan 4. torbada yer alıyor)

Brøndby (Doğrudan 4. torbada yer alıyor)

Rapid Wien - Zorya (Maçın kazananı 4. torbadan katılacak.)

Galatasaray - Randers (Maçın kazananı 4. torbadan katılacak.)

Antwerp - Omonya (Maçın kazananı 4. torbadan katılacak.)

Sturm Graz - Mura (Maçın kazananı 4. torbadan katılacak.)

TEMSİLCİLERİMİZ HANGİ TORBADAN KATILACAK?

Galatasaray maçını kazandığı taktirde 4. torbadan katılacak.

Fenerbahçe maçını kazandığı taktirde 3. torbadan katılacak.

Trabzonspor Konferans Ligi'nde maçını kazandığı taktirde 1. torbadan katılacak.

Sivasspor Konferans Ligi'nde maçını kazandığı taktirde 1. torbadan katılacak.

2021-2022 UEFA KONFERANS LİGİ'NDE HANGİ TAKIM HANGİ TORBADAN KATILIYOR?

Konferans Ligi grup kuraları için hangi takım hangi torbadan katılacak henüz belli değil. Bugünkü maçların sonucunda takımların isimleri belli olacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde 2 temsilcimiz yer alacak. Trabzonspor ve Sivasspor bugünkü maçlardan galibiyet ile ayrılırsa ve tur atlarsa 1. torbadan gruplara katılacaktır.

Bugünkü Konferans Ligi maçları: