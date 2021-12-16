Ucuz gübre almak için kuyruğa girdilerStokçularla mücadele için elindeki gübreyi almak isteyenlere 500 kilogram kota koyarak satmaya başladı

ÇAY, AFYON (İHA) - - Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler

Stokçularla mücadele için elindeki gübreyi almak isteyenlere 500 kilogram kota koyarak satmaya başladı

RİZE - Rize'de stokçularla mücadele etmek isteyen bir gübre satış işletmesi sahibi geçtiğimiz yılın fiyatından gübre satınca kapısında kuyruk oluştu.

Yeni çay sezonuna aylar olmasına rağmen geçtiğimiz yıldan elinde kalan 25-5-10 ismi verilen gübreleri satılığa çıkartan işletme sahibi Muhammet Akkuş, talebin fazla olması nedeniyle ise işletme 500 kilogram kotası koymak zorunda kaldı. Sabahın ilk saatlerinde işletmeye gelen çay müstahsilleri sırasıyla gübrelerini alabildi.

Önümüzdeki yıl gübre ton fiyatının 14 bin liraları bulacağı söylentilerinin çıktığını belirten işletmeci Muhammet Akkuş, gübrenin tonunu 5 bin TL'den vatandaşlarla buluşturarak stokçuluğun önlemeye çalıştığını söyledi. Gübre satışları için ocak ayını beklemediklerini dile getiren Akkuş "Cumhurbaşkanımızın başlattığı stokçularla mücadele kampanyasına destek vermek için bu çalışmamızı başlattık. Geçen sezondan elimizde olan ve Ocak ayında fiyatı açıklanacak olan gübreleri satışa sunduk. Geçen yıldan elimizde stok vardı. Hem elimizde stok kalmaması adına hem de müstahsilimize destek vermek amaçlı böyle bir çalışma başlattık. Müstahsilimize haber verdiğimizde bu kadar ilgi beklemiyorduk. Normalde yıl sonuna kadar gider diyorduk ama 4 günde ciddi bir yoğunluk oldu" dedi.

Kendilerinin sattığı gübrenin vatandaşın önüne stokçuluk ile çıkmasına engel olmak için 500 kilogram kotası koymak zorunda kaldıklarının altını çizen Akkuş "Bu uygulamayı tabana yaymak ve bizden alıp başka kişilerin stokçuluk yapmaması adına 500 kilogram kontenjan koyma gereksinimi duyduk. Ciddi bir talep gelince bu talebi 500 kilogram olarak tabana yaymak zorunda kaldık. Bu durumdan da gerçekten çok memnunuz. Sezonda ki fiyatları bizde bilmiyoruz ama bu 'Allah razı olsun' cümlesini duymak bizi de memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Başlattıkları çalışma ile çay müstahsilinin yanında olduklarını gösterdiklerini ifade eden Akkuş "Dünyadaki gübre fiyatlarını takip ettiğimizde fiyatların nerede olacağını az biraz tahmin edebiliyoruz. Çünkü gerçekten dünyada bir kriz var. Dünyada tüm fiyatlar artıyor, her şeye zam geliyor. Bunlara istinaden bizde müstahsilimize destek olmak için bu çalışmayı yaptık" şeklinde konuştu.

Aynı sektörde olan diğer işletmecilere de seslenmeyi ihmal etmeyen Akkuş "Stokçularla mücadele çalışmasına destek için gübre sektöründe olan, bizim sektörümüzde olan tüm diğer paydaşlarımızı da bu işe davet ediyorum" diye konuştu.

Trabzon'dan Rize'ye gübre almaya geldiğini dile getiren Trabzonlu çay müstahsili Hüseyin Yalçınkaya "Her aileye 500 kilogram gübre veriliyor. 1 ton verilmiyor. Stokçulara örnek olsun. Tebrik ediyorum işletmecileri. Sonuçta gübre çay için gerekli. İsterse rahatlıkla daha fazla fiyatlara satabilir. Bu halka hizmettir, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Bir başka Çay Müstahsili Hüseyin Hut ise "7.30'dan beri buradayım. Kilosu 14-15 liradan konuşuluyor ama burası kilosunu 5 liradan veriyor. Güzel bir şey. Az önce bir arkadaş söyledi başka bir bölgede 15 liradan satıldığını söyledi. İsterse burası da o fiyattan satar ama satmıyor" şeklinde konuştu.

Gübre fiyatlarının artması için bekleyen stokçuların olduğunu kaydeden İbrahim Yıldız "Uygulama gayet güzel. O kadar yüksek fiyatların olduğuna şahsen ben inanmıyorum. Bütün gübre satıcılarına bakın depoları gübre doludur. Dolayısıyla fiyat düşürüyorlar. Allah bu arkadaşlardan razı olsun stokçuluk yapmamışlar. Uygun ve hak ettiği fiyattan veriyorlar. Ben Trabzon'dan geliyorum. Kaç gündür de bu sistem devam ediyor" dedi.