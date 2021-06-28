Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı
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Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı

Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın ucuz diye 10 bin liraya aldığı külçe altın sahte çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın ucuz diye 10 bin liraya aldığı külçe altın sahte çıktı.

Olay, 17 Haziran Perşembe günü Ereğli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında alışveriş yapan ismi açıklanmayan bir vatandaşın yanına gelen biri kadın 2 kişi, ellerinde külçe altın olduğunu söyleyerek alması durumunda ucuza vereceklerini söyledi. Şüpheliler 22 bin lira değerinde olduğunu söyledikleri külçe altını 10 bin lira karşılığında satmak istedi. Şüphelilerin ikna ettiği vatandaş, 10 bin lira karşılığında külçe altını aldı. Daha sonra kuyumcuya giderek altının sahte olduğunu fark etti ve durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda polis, tespit ettiği şüphelilerin Mersin istikametine gittiklerini belirledi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin yakalanması için Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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