İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Fiyatını duyan kartonunu alıp sıraya giriyor
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İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Fiyatını duyan kartonunu alıp sıraya giriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'na bir gün kala vatandaşlar Bahçelievler'de bulunan ucuz baklavaya akın etti. Sıcak havadan korunmak için başlarına karton koyan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'na bir gün kala vatandaşlar Bahçelievler'de piyasa değerinin altına satılan baklavaya akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar fiyatından ve tadından memnun olduklarını dile getirdi. Tatlıcı önünde sıraya giren vatandaşlar yaklaşık yarım saat bekledikten sonra dükkanın içine girebiliyor.

Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi

Vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar için dükkan sahibi karton ve kolonya dağıtıyor. Sosyal mesafe kurallarının dikkat edilemediği sırada bazı vatandaşların maske taktığı bazılarının ise takmadığı görüldü. Ucuz baklavadan alan vatandaşların bir çoğu, ilk önce şüphe ile yaklaştıklarını ancak yedikten sonra tadını beğendiklerini ifade ettiler.

Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi

"GÜNDE TOPLU ALIMLARDA 2 TON BAKLAVA SATILIYOR"

Mağaza Sorumlusu Mehmet İpekli, "Cevizli baklavayı 19 TL, fıstıklı baklava 28 TL satıyoruz. Bizim diğer mağazalardan uygun olmamızın nedeni ham madde üreticisiyiz. Kar marjımızdan çok kısıyoruz. Bize göre baklava lüks değil herkesin evine girebilmesi için böyle fiyatlar veriyoruz. Bize gelen müşteriler hep memnun kalıyor. Günde toplu alımlarla 2 ton baklava satılıyor" diye konuştu.

İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Fiyatını duyan kartonunu alıp sıraya giriyor

"MAHALLE ARASINDA YAPILAN BAKLAVACILAR GİBİ DEĞİL"

Yaklaşık 20 dakika baklava alabilmek için sırada beklediğini ifade eden İzzettin kazan, "Bu dükkandan aldığım ürünler hem güzel hem uygun fiyatlı oluyor. Burası açıldığından beridir sürekli gelip alıyorum. Diğerleri gibi değil içi fıstık dolu gerçekten fiyatı da güzel. Normalde mahalle arasında yapılan baklavacılar gibi değildir. Mahalle arasında satılan tatlılar hem pahalı hem güzel değil" diye konuştu.

İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Fiyatını duyan kartonunu alıp sıraya giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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