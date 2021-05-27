Ücretsiz ulaşım desteğine teşekkür
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Ücretsiz ulaşım desteğine teşekkür

Ücretsiz ulaşım desteğine teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SAMSUN (İHA) – Sokağa çıkma kısıtlaması süresince İlkadım Belediyesi'nden ücretsiz ulaşım desteği alan kanser hastası Yıldız Kaya, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı görüntülü arayarak memnuniyetini dile getirdi.

SAMSUN (İHA) – Sokağa çıkma kısıtlaması süresince İlkadım Belediyesi'nden ücretsiz ulaşım desteği alan kanser hastası Yıldız Kaya, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı görüntülü arayarak memnuniyetini dile getirdi.

Pandemi süresince vefa destek ekibi hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz ulaşım desteğini ilçe halkının yardımına sunan İlkadım Belediyesi'nin bu hizmetlerden yararlanan Yıldız Kaya, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı görüntülü arayarak teşekkürlerini iletti. Başkan Demirtaş, vatandaşların zor zamanında yanlarında olmayı önemsediklerini belirterek, "İlçe halkımızın dertlerine Hızır gibi yetişiyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi, bir yandan ilçenin fiziki açıdan sokak ve caddelerinde yenileme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sosyal alanlarda da en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. İlkadım Belediyesi, vefa destek ekibi ve sağlık işleri birimi ile vatandaşların yanında olduğunu yaptığı hizmetler ile somut olarak gözler önüne seriyor. Hürriyet Mahallesi Refahiye Sokakta ikamet eden kanser hastası Yıldız Kaya, sokağa çıkma kısıtlaması süresince Onkoloji Hastanesindeki tedavisi için İlkadım Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım hizmetlerinden faydalandı. Başkan Demirtaş'ı görüntülü arayarak teşekkür eden Yıldız Kaya'ya İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş acil şifalar diledi.

"Yardım elimizi halkımıza hissettiriyoruz"

İlkadım'ın 61 mahallesinde 336 bin 501 nüfusa hitap eden önemli çalışmalar yaptığını belirten Demirtaş, şunları söyledi:

"İnsanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Özellikle kısıtlama nedeniyle evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahibi alilerimizin hizmetleriyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Belki eşimizin, dostumuzun, komşumuzun sağlık sıkıntılarını birebir hissedemiyor olabiliriz ancak onların hastaneye ulaşımı, gıda, alışveriş ve ekmek yardımlarıyla destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetleri deyim yerindeyse, tüm yorgunluğumuzu alıyor. İlkadım Belediyesi olarak, görülen hizmetlerin ötesinde, sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya ve zor zamanlarında yanlarında olmaya çalışacağız. Bu böyleydi ve bundan sonra da artarak devam edecek." - SAMSUN

Ücretsiz ulaşım desteğine teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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