UCLG Eş Başkanı Altay, dünya şehirlerine Konya modelini anlattı
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UCLG Eş Başkanı Altay, dünya şehirlerine Konya modelini anlattı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teşkilatın yönetim kurulu toplantısına video konferans üzerinden katıldı.

UCLG Eş Başkanı Altay, dünya şehirlerine Konya modelini anlattı
29.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:15

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teşkilatın yönetim kurulu toplantısına video konferans üzerinden katıldı. Dünya şehirlerinin yöneticilerine koronavirüs sürecinde yaptıkları model çalışmaları anlatan Başkan Altay, yerel yönetimlerin merkezi hükümetle koordinasyonunun ve iş birliğinin salgın sürecinin daha kolay atlatılabilmesi adına çok önemli olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eş Başkanlığını yaptığı UCLG Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans üzerinden katıldı. Üç gün süren UCLG Yönetim Kurulu toplantısının ilk gününde Mali Yönetim Komitesi ve Anatüzük Komitesi bir araya geldi. Farklı ülkelerden bakanlar, belediye başkanları ve valilerin katıldığı ikinci günde ise; sağlık krizlerine müdahalede iş birliğinin nasıl güçlendirileceği ve iklim eylemlerinin Kovid-19 sonrası iyileşme sürecine nasıl entegre edileceği değerlendirildi. Ayrıca Paris Anlaşması kapsamında yapılanlar masaya yatırılırken; şehirler, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki tecrübelerini paylaştı.

"Yerel yönetimlerin merkezi hükümetle koordinasyonu çok önemli"

"Yerel ve Bölgesel Katkılar ve Bunların Ulusal Katkılarla Bütünleşmesi" konulu oturumda dünya belediyelerine seslenen UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öncelikle tüm İslam aleminin geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Ocak ayında Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılarak küresel bir salgına dönüşen Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve tedavi görenlere acil şifalar dileyen Başkan Altay, "Yerel yönetimlerimizin merkezi hükümetle koordinasyonu ve iş birliği bu süreci daha kolay atlatabilmemiz için çok önemlidir. Ancak bu durumdan maddi ve manevi olarak etkilenen insanların başvuracağı ilk temas noktası yerel yönetimlerdir. Belediyelerin hastalara, hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına desteği bu noktada hayati önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızla kurduğumuz iletişim ve halkımızın kararlarımıza desteği, kuralları sıkı bir şekilde uygulaması bu süreci başarıyla atlatmamıza vesile olacaktır" dedi.

"Karbon salınımının azalması ile çevre nefes aldı"

Çevre sorunlarının ve iklim değişikliği ile mücadelenin bu süreçte en önemli konulardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Altay,"Covid-19 sebebiyle geçtiğimiz 5 ayda tüm dünyada tecrübe ettiğimiz gibi karbon salınımının azalması ile hem çevre nefes aldı hem de doğa kendini yenileme sürecini yaşadı. Biz insanlar da buna yakından şahitlik ettik. Covid-19'la birlikte istemeyerek de olsa çevreye yaptığımız pozitif katkıyı salgından sonraki süreçte de devam ettirmek durumundayız. İçinden geçtiğimiz olağanüstü sürece rağmen, hala küresel sıcaklık artışını 1,5 derece aralığında tutmak için gereken karbon salımı azaltımını sağlayabilmiş değiliz. Alışkın olduğumuz yaşam tarzını değiştirdiğimiz bu günlerde bu konuya daha fazla kafa yormalı ve küresel ölçekte nasıl daha kalıcı adımlar atabiliriz, buna odaklanmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Üretimi artırmak için desteklerde bulunduk"

Başkan Altay, konuşmasında Konya olarak Covid-19 sürecinden çıkardıkları bazı dersleri şu şekilde özetledi: "Gerek izolasyon, gerek sokağa çıkma kısıtlaması durumlarını göz önünde bulundurarak, şehrin kendine lazım temel üretim, imalat ve dağıtım mekanizmalarını şehir içerisinde gerçekleştirici politikaları gözden geçirme ve bu alana yatırım yapma noktasında irade belirledik. Konya 9 bin yıllık geçmişi olan Çatalhöyük'ten bu yana gıda üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamış ve uluslararası alanda tarımın başkenti olma özelliğini ispat etmiştir. Bu bilgi birikimini paylaşmak ve sistematikleştirmek amacıyla Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğini kurduk. Bu amaca hizmet etmek amacıyla temel gıda maddelerinin şehrimizde üretimini daha da arttırmak, üretim yapılabilecek alanları değerlendirmek için hem bireysel üreticilere hem de çiftçimize 75 bin fidan ve 10 milyondan fazla fide desteği sağladık. Şehir insanımızın doğaya ve bitki yetiştirmeye ilgisini artırmak amacıyla tüm şehirde, 'Siz Yeter Ki Üretin, Balkonlar Bahçe Olsun' kampanyası gerçekleştirdik."

Bu süreçte esnek çalışma sistemine geçiş yaptıklarını ve evden çalışma yöntemini test ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "Bu yöntemle trafiğe çıkan araç sayısında azalma sağlandı. Hem özel sektör hem de kamu sektörü bu sistemi daha kalıcı hale getirdiği takdirde karbon salınımının azalmasının yanında kent mobilya ve altyapısının daha uzun ömürlü olması gibi kazançlar elde edilecektir" şeklinde konuştu.

"Şehirlerin yaptığı çalışmalar birbirlerine yol gösterici olacak"

Konya olarak hayata geçirdikleri örnek çalışmaları ve çevre dostu projeleri katılımcılarla paylaşan Başkan Altay, "Güç birliği yapıp çalışırsak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Verimli olduğu ispatlanmış iyi örnekleri çoğaltarak ve yeni projeler geliştirerek gelecek nesillere ve doğaya daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Dünyadaki tüm şehirler aynı süreçten geçiyor, aynı zorlukları yaşıyor. Bu dönemde şehirlerin yaptığı çalışmalar birbirlerine yol gösterici olacak ve bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkmamızı sağlayacaktır" dedi.

Başkan Altay, toplantıların son günündeki UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı'na da başkanlık etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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