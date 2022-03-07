Sakarya, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile UCI arasında Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ve diğer uluslararası yarışların protokol imza töreni düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı konuşmada, "Bisiklet Şehri" olarak bu yıl da kentte pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Ağustosta yaklaşık 2 hafta boyunca bir dizi uluslararası organizasyon düzenleyeceklerini belirten Yüce, "Bu organizasyonları bir 'Bisiklet Festivali' şeklinde ele alıyor ve bir gelenek haline dönüşecek uygulamayı bu sene başlatıyoruz. Bu yıl farklı etkinliklere sahip olacak 'Bisiklet Festivali'nin içeriğinde 4 farklı ve dünya şampiyonası boyutunda uluslararası müsabaka düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Yüce, Türkiye için ilk sayılan gelişmeleri Sakarya'da görmenin mümkün olduğunu dile getirerek, "Bunun en önemli göstergelerinden biri de dünyada sadece nadir şehirlerin sahip olduğu 'Bisiklet Şehri' unvanıdır. Sakarya, ülkemizin bu unvana sahip ilk ve tek şehridir. Bu unvanı alabilmek için hemşehrilerimizle birlikte pek çok projeyi hayata geçirdik. Şehrimizin büyük bir bölümüne ulaşacak kilometrelerce uzunluğa sahip bisiklet yolları projemiz her geçen gün sona yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

UCI yetkilisi Kristof Bruyneel de Sakarya'da önceki yıllarda gerçekleşen yarışları beğeni ve heyecanla takip ettiklerini belirterek, "Eliminatör yarışları, dünyanın her yerine ulaşabilecek şekilde servis ediliyor. Avrupa, Amerika, Asya'da canlı olarak yayınlanacak. Bu spor, seyirciyi çok fazla cezbeden bir spor dalıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'da 10 Ağustos'ta Tour of Sakarya (Yol Bisikleti Yarışması), 14 Ağustos'ta UCI MTB Cup Maraton Serisi, 17 Ağustos'ta MTB CUP Gece Yarışı, 19 Ağustos'ta Sakarya MTB CUP ve 21 Ağustos'ta UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarının heyecanı yaşanacak.