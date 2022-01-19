Üç bakan mobil solar sulama sisteminin prototipini inceledi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üç bakan mobil solar sulama sisteminin prototipini inceledi

Üç bakan mobil solar sulama sisteminin prototipini inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal sulamada kullanılmak üzere tasarlanan mobil solar sulama sisteminin prototipini inceledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal sulamada kullanılmak üzere tasarlanan mobil solar sulama sisteminin prototipini inceledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile tarımsal sulamada kullanılmak üzere tasarlanan MOBİTEM isimli mobil solar sulama sisteminin prototipini inceliklerini ifade etti. Dönmez ayrıca, TEMSAN BİOTEM adını verdikleri hayvansal atıklardan biyogaz elde eden sistemi diğer iki bakana anlattıklarını belirterek, "Uzun vadede çiftçilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Üç bakan mobil solar sulama sisteminin prototipini inceledi

Üç bakan mobil solar sulama sisteminin prototipini inceledi

Üç bakan mobil solar sulama sisteminin prototipini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title