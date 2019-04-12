Uber Halka Arz Metnini Yayınladı

– ABD merkezli ulaşım şirketi Uber Technologies, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile uzun bir süredir beklenen halka arz (IPO) metnini yayınladı.

UBER kısaltmasıyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenecek olan şirketin IPO'sunun sigortacıları arasına Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi önde gelen şirketler yer aldı. Uber, hisse fiyatı hakkında bir bilgi vermezken, geçen yıl şirketin değerinin 120 milyar dolar düzeyinde olabileceği öne sürülmüştü. - İstanbul

Kaynak: DHA