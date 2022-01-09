U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

KAYSERİ (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu ile Kayseri Şeker Fabrikaları iş birliğinde gerçekleştirilen, U23 Grekoromen Türkiye Güreş şampiyonası Kayseri'de sona erdi. 70 takımdan 336 sporcunun katıldığı U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 161 puan toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu. Kayseri Şeker Spor Kulübü 106 puan alarak 2'nci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 100 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Şampiyonada; En Teknik Güreşçi Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mükremin Aktaş, En Centilmen Antrenör ise Kayseri Şeker Spor Kulübü'nden İlker Genel oldu.