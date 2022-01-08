U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi
Türkiye Güreş Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve bu yıl Kayseri Şeker Fabrikaları ve Türkiye Güreş Federasyonu işbirliği ile düzenlenen, U23 Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
Türkiye Güreş Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve bu yıl Kayseri Şeker Fabrikaları ve Türkiye Güreş Federasyonu işbirliği ile düzenlenen, U23 Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Kayseri Atatürk Spor Kompleksinde düzenlenen şampiyonanın ilk gün final sonuçları ve ikinci gün finalistleri belli oldu.
55kg : 1.Ömer Halis Recep (Konya Büyükşehir Belediye)2.Emre Mutlu (Kayseri Şeker) 3.Kazım Tikence( Bursa Büyükşehir Belediye) 3.Adem Burak Uzun ( İzmir Büyükşehir Belediye) 63 kg : 1.M. Sefa Yıldırım ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 2.Ramazan Can Aktaş (Sakarya Büyükşehir Belediye) 3. Azat Sarıyar (Kayseri Şeker) 3. Muhammed Acar (Kayseri Şeker) 72 kg : 1.Abdullah Toprak ( Kayseri Şeker) 2.Ömercan Doğan ( Ankara EGO) 3.Furkan Zırın ( Sakarya Büyükşehir Belediye) Ramazan Eren Özyavuz (Samsun Büyükşehir Belediye) 82 kg : 1.Samet Yaldıran( Çorum Belediye) 2.Ali Hunç ( İstanbul Kasımpaşa) 3.Duran Tosun (Ankara EGO) 3. Yusuf Gümüş (İstanbul Büyükşehir Belediye) 97 kg: 1.Mustafa Olgun ( Rize Çaykur) 2.Oğuz Kayar( Çorum Belediye) 3. Muhammed Furkan Dursun (İstanbul Büyükşehir Belediye) 3. Oktay Demir (Samsun Büyükşehir Belediye) İkinci gün finalistleri: 60 kg : Mert İlbars( Çorum belediye ) Mükremin Aktaş( Sakarya Büyükşehir Belediye) 67 kg: Furkan Sonkur( İstanbul Kasımpaşa)- Kadir Kamal ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 77kg: Cengizhan Dağ( Sakarya Büyükşehir Belediye)- Abdurrahman Kalkan ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 87kg: Nurettin Koç ( İstanbul Büyükşehir Belediye)- Muhittin Sarıçiçek ( İstanbul Büyükşehir Belediye)
130 kg: Atalay Aydemir ( İstanbul Güreş İhtisas)- Fatih Bozkurt ( İstanbul Büyükşehir Belediye)- Ankara
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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