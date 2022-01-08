U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve bu yıl Kayseri Şeker Fabrikaları ve Türkiye Güreş Federasyonu işbirliği ile düzenlenen, U23 Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Kayseri Atatürk Spor Kompleksinde düzenlenen şampiyonanın ilk gün final sonuçları ve ikinci gün finalistleri belli oldu.

55kg : 1.Ömer Halis Recep (Konya Büyükşehir Belediye)

130 kg: Atalay Aydemir ( İstanbul Güreş İhtisas)- Fatih Bozkurt ( İstanbul Büyükşehir Belediye)

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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