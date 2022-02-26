U19 Gelişim Süper Ligi

TRABZON (İHA) - U19 Gelişim Süper Liginin 21. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile 1-1 tamamlanan zorlu doksan dakikada iki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Stat: Yavuz Selim Stadı - Trabzon

Hakemler: Enes Yakup Baş xx, Emirhan İshak xx, Kerimcan Akkol xx

Trabzonspor U19: Hakan Aydın xx, Arif Boşluk xx, Emirhan Yılmaz xx, Alaattin Mumci xx, (Muhammet Berkay Tekke xx dk.67), Batuhan Günaldı xx, (Yunus Emre Köse ? dk.90), Oğuz Çolak xx, (Gökdeniz Kazaz x dk.67), Veysel Sönmezsoy xx, Emre Koskor x, (Rüzgar Eser Bostan x dk.39), Ali Şahin Yılmaz xx, Muhammed Mustafa Pınarcı xx

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, Talha Karataş xx, İzzet Kanberlioğlu xx, (Talha Sarıaslan x dk.87), Arif Kocaman x, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx, (Alperen Elmas x dk.63), Ahmet Kağan Malatyalı x, (Göktuğ Yayla x dk.46), Emincan Uysal xx, Kürşat Babamoğlu xx, Mehmet Eray Özbek xx, Ethem Balcı xx, (Tuna Erakay x dk.80)

Goller: Muhammet Berkay Tekke (dk.79) (Trabzonspor U19), Ethem Balcı (dk.51) (Yukatel Kayserispor U19)

Kırmızı Kart: Muhammet Berkay Tekke (dk.87) (Trabzonspor U19), Akif Kocaman (dk.45) (Yukatel Kayserispor U19) - KAYSERİ