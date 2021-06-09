TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı
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TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı.

Marmaris Körfezi'nde özel hazırlanan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 160 sporcu kulaç atıyor.

İlk gün 7,5 kilometrelik parkurda yüzen sporcular, madalyanın yanı sıra milli takım kadrosuna girmek için mücadele etti.

18 kişilik milli takıma seçilecek sporcular, 22-25 Temmuz'da Fransa'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

TYF Açık Su Yüzme Koordinatörü Baret Avedikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların üç gün süreceğini belirterek, "Bugün kadın ve erkeklerde 7,5 kilometre, yarın 5 kilometre, 11 Haziran Cuma günü ise 10 kilometre yarışlarımızı yapacağız." diye konuştu.

7,5 kilometre serbest stilde ilk 3'e giren sporcular ve takımları şöyle:

16 yaş kızlar

1- Sophia İrem İskenderoğlu (ENKA) 1.36.39.04

2- Ece Yıldırım (Galatasaray) 1.36.39.48

3- Merve Demir (Elit Seva Gençlik Spor) 1.37.33.53

16 yaş erkekler

1- Atakan Malgil (TED Mersin Koleji) 1.30.05.58

2- Bora Tokcan (TED Mersin Koleji) 1.32.15.78

3- Önder Aydın (Nilüfer Belediyespor) 1.33.11.68

17 yaş kızlar

1- Sudenaz Çakmak (Kayseri Rota Spor) 1.41.10.30

2- Sıla Pazar (Edirne DSİ Spor) 1.47.35.17

3- Elif Berke (Denizli Büyükşehir Belediyespor) 1.52.00.30

17 yaş erkekler

1- Yağız Efe Arı (Fenerbahçe) 1.29.03.85

2- Emre Aygün (Kocaeli Yüzme Spor) 1.33.09.19

3- Muhammed Kerem Aslan (Bosch Spor) 1.35.02.19

Organizasyon, yarın 5 kilometrelik parkurdaki yarışlarla devam edecek.

TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı
TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı
TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı
TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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