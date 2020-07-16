Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hackerlar tarafından bulunan bir güvenlik açığı sayesinde Barack Obama, Elon Musk ve Bill Gates gibi isimlerin hesapları hacklendi. Hackerler, ele geçirdikleri hesaplardan paylaştıkları linklerle 110 bin doların üzerinde bitcoin dolandırıcılığı yaptı.

Twitter'daki bir güvenlik açığından faydalanan hackerlar, başta Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates olmak üzere pek çok kişi ve kripto para kurumunun hesabını ele geçirdi. Hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesajlar paylaşılırken, mesaja tıklayanların Bitcoinleri ele geçirildi.

110 BİN DOLAR TOPLANDI

Hesaplardan paylaşılan metinlerde "Topluluğa 5000 bitcoini geri veriyorum" ifadeleri kullanıldı. Kullanıcılardan "Crypto For Health" domainine tıklamalarını isteyen hackerlar, kısa sürede yaklaşık 38 bin dolar toplamayı başardı. Atılan mesajların bir çoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması da istendi. Bir süre sonra toplanılan miktar 110 bin dolara ulaştı.

HESABI HACKLENEN KURUM VE KİŞİLER

Hacklenenler arasında Apple, Uber, Jeff Bezos, Gemini, Binance, KuCoin, Coinbase, Litecoin'den Charlie Lee, Tron'dan Justin Sun, Bitcoin, Bitfinex, Ripple, Cash App, Elon Musk, Bar ve CoinDesk yer alıyor.

Hatta son saatlerde hesabı ele geçirilenlerin arasında 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin adayları arasında yer alan ve sonradan yarıştan çekilen milyarder Michael Bloomberg, eski ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg ve Kim Kardashian yer alıyor.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Twitter'dan yapılan açıklamada ise, "Twitter'daki hesapları etkileyen bir güvenlik olayının farkındayız. Konuyu inceliyoruz ve çözmek için adımlar atıyoruz. Kısa bir süre içerisinde herkese bilgilendirme yapacağız" ifadelerine yer verildi.