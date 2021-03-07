TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kadınların maruz kaldığı ayrımcılıklara ve kadın hakları ihlallerine "dur" demenin ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugün uluslararası sözleşmelere ve ulusal düzeyde takip edilen politikalara rağmen kadınların dünyanın her yerinde şiddete ve ayrımcılığa uğradığını ifade etti.

Kadınların eğitimde, sağlıkta, siyasette ve karar mekanizmalarında yapıcı bir özne olmak yerine ikincilleştirildiğine, medya ve reklam dünyasında istismar edildiğine, kültürel, siyasal, ekonomik ve ideolojik nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğradığına ve dışlandığına değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bu ayrımcılıklara ve kadın hakları ihlallerine 'dur' demek hepimizin vazifesi, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Toplumların gelişmesinde, yeni nesillerin yetiştirilmesinde rol oynayan, hayatın her aşamasında üretirken fark yaratarak 'Kadın eli değmeli' dedirten kadınlarımızın gününü kutlarken minnettarlığımızı dile getirmeyi unutmamalıyız. Kadın ya da erkek, yaşamın ortakları olarak biz veteriner hekimler ülkemiz ve geleceğimiz için hep birlikte çalışmaktayız.

Kadına şiddetin olmadığı, kadın-erkek eşitliliği kavramının tartışılmadığı, kadınlarımızın ekonomide, siyasette ve sosyal hayatta katılımlarının en üst düzeyde olduğu bir Türkiye temennisiyle, başta gerektiğinde kınalı kuzularını toprağa veren Anadolu kadınlarımız olmak üzere tüm annelerimizin, veteriner hekimlik görevini ifa eden kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım