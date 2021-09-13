TVF Başkanı Üstündağ'dan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 'Filenin Efeleri'ne tebrik - Haberler Spor
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TVF Başkanı Üstündağ'dan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden "Filenin Efeleri"ne tebrik

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
TVF Başkanı Üstündağ'dan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk maçtan son maça kadar her an kalplerini ortaya koyan Filenin Efeleri'ni gönülden tebrik ederim. Son Avrupa şampiyonu karşısında da mücadeleniz ve isteğinizle bizleri gururlandırdınız. Belki bu turnuvada olmadı ama sizlere olan güvenimiz sonsuz. Emeklerinize sağlık çocuklar." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti
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Haber: TVF Başkanı Üstündağ'dan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 'Filenin Efeleri'ne tebrik - Haberler Spor
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