Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın PSV ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki maçı futbolseverler bir türlü izleyemedi. TV8'de daha ilk dakikadan itibaren yayın kesilip geri geldi. Maçı anlatan Melih Gümüşbıçak, "Hollanda'daki servis sağlayıcıları tarafından sıkıntı yaşanıyor" dese de futbolseverler tatmin olmadı. TV8'e büyük tepki gösterildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın maçını izlemek isteyenler kabus gibi bir akşam yaşadı. TV8 ekranlarında yayınlanan mücadele daha ilk dakikadan itibaren kesilip durdu. Mikrofonun başındaki isim Melih Gümüşbıçak, "Maç yayını sırasında Hollanda'daki servis sağlayıcılar tarafından yaşanan sıkıntı nedeniyle görüntülerde donmalar meydana geliyor" ifadelerini kullansa da bu futbolseverleri tatmin etmedi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti

"TEKNİK BİR ARIZA"

Maç yayınını komple kesen TV8'in ekranında, "Teknik bir arızadan dolayı yayınımız birazdan devam edecektir" bilgilendirmesi yapıldı. Karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümünü futbolseverler izleyemedi. Sosyal medyada Acun Ilıcalı'ya da büyük tepki gösterildi.

Spor camiasının önemli isimlerinin gösterdiği tepkiler:

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
PSV futbolcularının baskısı, yılların tecrübesi Muslera'yı çaresiz bıraktı
PSV futbolcularının baskısı, yılların tecrübesi Muslera'yı çaresiz bıraktı
PSV maçının kadrosu taraftarı çıldırttı! Fatih Terim ve Burak Elmas'a tepki yağıyor
PSV maçının kadrosu taraftarı çıldırttı! Fatih Terim ve Burak Elmas'a tepki yağıyor
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 22:56:09. #1.14#

title