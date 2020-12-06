TV'den "evde kal" günlerine özel kampanya
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TV'den "evde kal" günlerine özel kampanya

06.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:26
TV'den

Vodafone TV, pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan müşterileri için yeni bir kampanya başlattı.

Vodafone TV, pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan müşterileri için yeni bir kampanya başlattı.

Vodafone açıklamasına göre, halihazırda faturalı hat abonelerine ücretsiz sunulan Vodafone TV ile aralık ayı boyunca tüm içerikler ekran sayısı sınırı olmadan izlenebilecek.

Öte yandan, 3 farklı kullanıcı tarafından aynı anda izleme imkanı sayesinde aile üyeleri istediği Vodafone TV içeriğinin keyfini çıkarabilecek. Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, pandemi tedbirleri nedeniyle evde bolca vakit geçirecek olan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni bir kampanya başlattı. Halihazırda Vodafone TV servisinin ücretsiz sunulduğu faturalı aboneler, tüm Vodafone TV içeriklerini akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonları üzerinden izleyebilecek. Böylece tüm kullanıcılar Vodafone TV'yi 4 ekrandan takip edebilecek.

Ayrıca, spordan belgesele, filmden diziye, tüm Vodafone TV içerikleri tek paketle 3 farklı kullanıcı tarafında aynı anda izlenebilecek. Bu sayede aile üyeleri, istediği Vodafone TV içeriğinin keyfini çıkarabilecek. Kampanya, aralık sonuna kadar geçerli olacak.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 4 milyondan fazla sayıda indirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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